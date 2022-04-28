Прогноз погоды на 29 апреля: ожидается сильный ветер

На юге, юго-востоке страны, в горных районах пройдут дожди с грозами, шквалом. По республике ожидается усиление ветра, на юге Казахстана с пыльной бурей. РГП «Казгидромет»

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с, на севере, западе области с пыльной бурей.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области днем ожидается шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На западе Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-западе, востоке Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

На северо-западе Костанайской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +25...+27°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +23...+25°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +28...+30°С.