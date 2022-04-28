18:37 28.04.2022
Двоих мужчин засыпало землей во время прокладки траншеи в Павлодаре
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Инцидент произошел днем 28 апреля по адресу: ул. Кисловодская, д. 77. Пострадали рабочие 1970 и 1976 годов рождения, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на место выехали семь спасателей и бригада центра медицины катастроф. Спасатели при помощи местных жителей буквально выкопали пострадавших.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Работники центра медицины катастроф оказали мужчинам первую доврачебную помощь и передали их службе «103». Под землей на глубине трех метров они находились шесть-семь минут, – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
ДЧС Павлодарской области призывает всех граждан соблюдать правила безопасности.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области