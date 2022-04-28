Двоих мужчин засыпало землей во время прокладки траншеи в Павлодаре

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на место выехали семь спасателей и бригада центра медицины катастроф. Спасатели при помощи местных жителей буквально выкопали пострадавших.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Работники центра медицины катастроф оказали мужчинам первую доврачебную помощь и передали их службе «103». Под землей на глубине трех метров они находились шесть-семь минут, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ДЧС Павлодарской области призывает всех граждан соблюдать правила безопасности.