Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:37 28.04.2022

Двоих мужчин засыпало землей во время прокладки траншеи в Павлодаре

Павлодар Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Инцидент произошел днем 28 апреля по адресу: ул. Кисловодская, д. 77. Пострадали рабочие 1970 и 1976 годов рождения, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на место выехали семь спасателей и бригада центра медицины катастроф. Спасатели при помощи местных жителей буквально выкопали пострадавших.

спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Работники центра медицины катастроф оказали мужчинам первую доврачебную помощь и передали их службе «103». Под землей на глубине трех метров они находились шесть-семь минут, – говорится в сообщении.

ЧП

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ДЧС Павлодарской области призывает всех граждан соблюдать правила безопасности.

спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Елена Беляева
Павлодар
Ситуация в Украине: Россия прекращает поставки газа, Еврокомиссия обещает новые санкции
27.04.2022
На рынке «Алтын Орда» устанавливают монопольно высокие цены – АЗРК
27.04.2022
Голубев и Мартен обыграли одну из лучших теннисных пар в мире
27.04.2022
Всемирный банк: Мир столкнулся с самым масштабным товарным шоком
27.04.2022
Сопровождавший кортеж Пашиняна автомобиль насмерть сбил беременную женщину
28.04.2022
Главная Топ LIVE Все