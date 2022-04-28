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Законодательство РК
19:51 28.04.2022

В Мангистауской области отменили строительство полигона радиоактивных отходов

отмена строительства радиоактивного полигона Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Мангистауской области прокуроры предотвратили незаконное строительство полигона радиоактивных отходов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре области, постановлением акимата Каракиянского района от 18 января 2021 года ТОО «West Dala» из земель запаса Каракиянского района предоставлен земельный участок для строительства комплекса приема, временного хранения, захоронения, переработки промышленных отходов.

2 июня 2021 года постановлением акимата района целевое назначение земельного участка изменено на «Строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами».

Как отметили в прокуратуре, подобные решения согласно действующему законодательству принимаются правительством РК, а не акиматом района.

Соответственно, постановление акимата района является незаконным и по протесту природоохранной прокуратуры Мангистауской области было отменено.

Лариса Черненко
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