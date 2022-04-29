В Казахстане расширят перечень товаров с минимальным уровнем цен
Согласно документу, предлагается с 1 июня 2022 года перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, увеличить до 285 позиций товаров по кодам ТН ВЭД.
Начиная с 1 января 2022 года в перечень включены 4 позиции товаров:
спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;
коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее;
водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью два литра или менее;
спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более двух литров.
Весь список товаров можно посмотреть здесь.
Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 17 мая 2022 года.