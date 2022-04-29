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Законодательство РК
09:52 29.04.2022

В Казахстане расширят перечень товаров с минимальным уровнем цен

расширят перечень товаров с минимальным уровнем цен Фото: Zazkon.kz/Павел Михеев
Перечень товаров с минимальным уровнем цен расширится до 285 позиций. Подготовлен соответствующий проект постановления правительства, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, предлагается с 1 июня 2022 года перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, увеличить до 285 позиций товаров по кодам ТН ВЭД.

Начиная с 1 января 2022 года в перечень включены 4 позиции товаров:

  1. спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;

  2. коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее;

  3. водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее, в сосудах емкостью два литра или менее;

  4. спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, в сосудах емкостью более двух литров.

Весь список товаров можно посмотреть здесь.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 17 мая 2022 года.

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