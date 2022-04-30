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10:01 30.04.2022

12 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

медработники Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Нур-Султане, Алматы, Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Как следует из сводки об эпидситуации на 29 апреля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 5,

  • в Мангистауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 533 случая заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматинской области – 3,

  • в ВКО – 2,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 066 человек.

Елена Беляева
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