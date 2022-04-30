10:01 30.04.2022
12 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Нур-Султане, Алматы, Мангистауской области, передает Zakon.kz.
Как следует из сводки об эпидситуации на 29 апреля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 5,
в Мангистауской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 533 случая заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматинской области – 3,
в ВКО – 2,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 066 человек.