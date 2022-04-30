12 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Как следует из сводки об эпидситуации на 29 апреля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 5,

в Мангистауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 533 случая заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматинской области – 3,

в ВКО – 2,

в Карагандинской области – 1.