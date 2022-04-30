На три года осужден замначальника отдела миграционной службы УП Павлодара

Как сообщили в Антикоррупционной службе, 26 апреля в Павлодарской области осужден к трем годам лишения свободы заместитель начальника отдела миграционной службы УП Павлодара капитан полиции Аубакиров.

Его обвинили в получении взятки от гражданина Узбекистана за непривлечение последнего к ответственности по факту нарушения миграционного режима.