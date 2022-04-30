09:15 30.04.2022
На три года осужден замначальника отдела миграционной службы УП Павлодара
Фото: Zakon.kz
Капитана полиции приговорили к трем годам лишения свободы за получение взятки от гражданина Узбекистана, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Антикоррупционной службе, 26 апреля в Павлодарской области осужден к трем годам лишения свободы заместитель начальника отдела миграционной службы УП Павлодара капитан полиции Аубакиров.
Его обвинили в получении взятки от гражданина Узбекистана за непривлечение последнего к ответственности по факту нарушения миграционного режима.