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Законодательство РК
09:15 30.04.2022

На три года осужден замначальника отдела миграционной службы УП Павлодара

Суд Фото: Zakon.kz
Капитана полиции приговорили к трем годам лишения свободы за получение взятки от гражданина Узбекистана, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, 26 апреля в Павлодарской области осужден к трем годам лишения свободы заместитель начальника отдела миграционной службы УП Павлодара капитан полиции Аубакиров.

Его обвинили в получении взятки от гражданина Узбекистана за непривлечение последнего к ответственности по факту нарушения миграционного режима.

Ирина Мишура
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