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Законодательство РК
11:36 30.04.2022

Генпрокуратура призвала казахстанцев не участвовать в незаконных акциях 1 мая

люди Фото: Zakon.kz
В Генпрокуратуре сообщили, что в соцсетях распространяется фейк о том, что акиматами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен согласовано проведение 1 мая митингов относительно ситуации в Украине, передает Zakon.kz.

Отмечается, что данная информация не соответствует действительности.

В этот день на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируются провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана. Кроме того, обращаем внимание, что порядок организации и проведения митингов регулируется Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК», который принят 25 мая 2020 года. Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Также сообщается, что в местные исполнительные органы уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавались либо по ним было отказано в согласовании.

Организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона (п. 3 ст. 3), влечет административную ответственность по ст. 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по ст. 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Елена Беляева
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