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Законодательство РК
07:37 01.05.2022

О пользе и вреде употребления щавеля рассказала врач

растение Фото: pixabay
Гастроэнтеролог, гепатолог Ольга Аришева рассказала, что благодаря высокому содержанию растительных волокон и обилию витаминов и минералов щавель помогает предотвратить образование холестериновых бляшек, передает Zakon.kz.
Щавель обладает антисептическими свойствами. Растительные волокна в его составе помогают выводить холестерин. В щавеле содержится много минералов, витаминов и кислот (аскорбиновая и щавелевая), поэтому он оправдано считается отличным средством для борьбы с весенним авитаминозом, – цитирует эксперта городских новостей «Москва».

По мнению врача, суточную норму щавеля назвать сложно, но если употреблять свежий продукт, то его трудно съесть очень много из-за его кислого вкуса.

Аришева уточнила, что щавель полезен для беременных женщин, поскольку содержит фолиевую кислоту, железо, магний, калий, что укрепляют организмы будущей мамы и малыша.

Однако, как выяснилось, противопоказания для употребления щавеля все-таки есть. Растения лучше избегать детям до трех лет, пациентам с мочекаменной болезнью, панкреатитом, гастритом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила гастроэнтеролог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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