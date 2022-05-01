О пользе и вреде употребления щавеля рассказала врач

Щавель обладает антисептическими свойствами. Растительные волокна в его составе помогают выводить холестерин. В щавеле содержится много минералов, витаминов и кислот (аскорбиновая и щавелевая), поэтому он оправдано считается отличным средством для борьбы с весенним авитаминозом, – цитирует эксперта городских новостей «Москва».

По мнению врача, суточную норму щавеля назвать сложно, но если употреблять свежий продукт, то его трудно съесть очень много из-за его кислого вкуса.

Аришева уточнила, что щавель полезен для беременных женщин, поскольку содержит фолиевую кислоту, железо, магний, калий, что укрепляют организмы будущей мамы и малыша.

Однако, как выяснилось, противопоказания для употребления щавеля все-таки есть. Растения лучше избегать детям до трех лет, пациентам с мочекаменной болезнью, панкреатитом, гастритом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила гастроэнтеролог.