В Ашхабаде женщинам запретили садиться на передние сиденья автомобилей

Местное издание turkmen.news сообщает, что женщины могут находиться в машине только сзади. Сидеть рядом с водителем запрещается, даже если за рулем находится мужчина-родственник.

«Речь идет не только о такси — государственном или частном. Хуже другое: женщина в принципе не должна сидеть рядом с водителем, будь он тебе отец, брат или муж. Могут остановить и заставить пересесть назад», — сказала жительница Ашхабада.

При этом на заднем сиденье могут находиться только двое пассажиров. Сидеть втроем запрещено.

В 2018 году в Туркменистане женщинам запретили водить автомобиль.