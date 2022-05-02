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Законодательство РК
15:14 02.05.2022

В Ашхабаде женщинам запретили садиться на передние сиденья автомобилей

В Ашхабаде женщинам запретили садиться на переднее сиденье Фото: unsplash
В столице Туркменистана Ашхабаде местным жительницам запретили занимать передние места в автомобилях, передает Zakon.kz.

Местное издание turkmen.news сообщает, что женщины могут находиться в машине только сзади. Сидеть рядом с водителем запрещается, даже если за рулем находится мужчина-родственник.

«Речь идет не только о такси — государственном или частном. Хуже другое: женщина в принципе не должна сидеть рядом с водителем, будь он тебе отец, брат или муж. Могут остановить и заставить пересесть назад», — сказала жительница Ашхабада.

При этом на заднем сиденье могут находиться только двое пассажиров. Сидеть втроем запрещено.

В 2018 году в Туркменистане женщинам запретили водить автомобиль.

Лариса Черненко
Ашхабад
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