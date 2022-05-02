За 2021 год в пожарах погибли 413 казахстанцев – МЧС

Материальный ущерб от пожаров за этот период составил 9 млрд 336 млн 665 тыс. тенге.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение людей с огнем – 3424 случая, или 28% от общего количества по республике; нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования – 4236 случаев (34,6%); нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления – 1702 случая (14%).

Вице-министр заострил внимание на том, что, по прогнозу «Казгидромета», в ближайшее время температура в среднем составит +30ºС. В южной, восточной и западной части республики прогнозируется засуха и дефицит осадков с повышением температуры до +40ºС.

Прогноз способствует повышению уровня пожарной опасности и осложнению обстановки. Так, с начала пожароопасного периода 2022 года зарегистрировано 67 лесных пожаров, один степной и 394 загораний степных массивов.

Согласно плану при осложнении обстановки в зону крупных пожаров привлекается порядка 39 тыс. человек, свыше 8 тыс. единиц техники, 10 вертолетов с водосливными устройствами (включая шесть воздушных судов Минобороны) и более 40 пожарных поездов. Привлекаемые службы обеспечены запасом оборудования и инвентаря для борьбы с огнем. Вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков

Спикер добавил, что на вооружении служб пожаротушения республики имеется более 3 тыс. единиц техники различного функционального назначения. В текущем году 175 единиц автотехники планируется приобрести за счет республиканского бюджета, 98 единиц – за счет средств местных бюджетов.