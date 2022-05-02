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17:13 02.05.2022

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение Фото: unsplash
Северо-западный антициклон, который уже вызвал понижение температуры воздуха на западе страны, продолжит дальнейшее свое смещение на северо-западные, северные, центральные регионы республики, сообщает Zakon.kz.

Как передает РГП «Казгидромет», в целом на большей части республики, несмотря на значительное понижение температуры воздуха в начале мая, ожидается постепенное ее повышение, и к концу недели днем температура составит +13...+25°C. На юге, юго-востоке страны значительных температурных колебаний не ожидается.

Днем 3 мая на севере, юге Алматинской области синоптики прогнозируют грозу. 4-5 мая на юге, в центре области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал.

3 мая в центре, на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный в центре области, 15-20 м/с.

Днем на востоке Актюбинской области – ветер восточный, порывы 18 м/с.

3 мая ночью и утром на севере Акмолинской области – туман.

На западе, юге, в центре Мангистауской области и в городе Актау – гроза.

3 мая в горных районах Туркестанской области – сильный дождь. На севере, западе области, в горных и предгорных районах – гроза, шквал. Днем в горных районах – град. В городе Шымкенте – временами гроза, шквал.

На юге Карагандинской области – гроза. Ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем 3 мая – ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Константин Вноровский
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