Мигель Лопес и Винченцо Нибали возглавят «Астану» на Giro d'italia 2022

В список казахстанской дружины вошли восемь велогонщиков: Винченцо Нибали (двукратный чемпион Giro 2013 и 2016 года), Мигель Анхель Лопес (бронзовый призер Giro-2018), Фабио Феллини, Вадим Пронский, Харольд Техада, Джозеф Домбровски, Давид Де Ла Крус и Валерио Конти.

Первый этап начнется в Будапеште, дистанция протяженностью в 195 км. Всего на нынешней Giro 21 этап, и завершается гонка в Вероне 29 мая.

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