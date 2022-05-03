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07:44 03.05.2022

Кипр стал первой страной ЕС с полным охватом 5G

Кипр, 5G, полный охват Фото: unsplash
Первая сеть 5G стала распространяться на Кипре с 1 февраля 2021 года. Она позволит обеспечить скорость трафика в 1 гигабит в секунду с возможностью одновременного подключения к тысячам устройств, сообщает Zakon.kz.

Республика Кипр стала первой страной Европейского союза, которой удалось обеспечить полный охват своей территории сетью связи в стандарте 5G, сообщает ТАСС.

Последним населенным пунктом, где появилась сеть 5G, стала Сикопетра, расположенная на границе провинций Лимасол, Никосия и Ларнака.

Председатель кипрского государственного комитета по научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также цифровой политике Кириакос Коккинос сказал, что немедленная доступность сетей и услуг в каждом уголке Кипра способствует повышению цифровой зрелости страны и ее населения, а также защите устойчивости ее экономики.

Первая сеть связи в указанном стандарте, позволившая обеспечить скорость трафика в 1 гигабит в секунду с возможностью одновременного подключения к тысячам устройств, стала распространяться на Кипре с 1 февраля 2021 года.

Данияр Кунафин
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