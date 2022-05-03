Ноутбуки в Казахстане подорожали за год на 5,1%

При этом, как заявляют исследователи, производство казахстанских компьютеров и ноутбуков выросло сразу в полтора раза, до 3,8 тыс. за январь – март 2022-го.

Кроме того, аналитики еnergyprom.kz назвали причины подорожания техники.

На удорожание ноутбуков и компьютеров влияет как глобальный дефицит полупроводников, так и удорожание комплектующих (видеокарт, SSD-дисков и прочего) по причине возросшего спроса на них из-за «расплодившихся» майнинговых ферм, – заявили специалисты.

Как подчеркивают эксперты, немаловажную роль в ценообразовании играет и волатильность национального курса, с учетом того, что доля импортных значительно превышает долю казахстанских компьютеров и ноутбуков на внутреннем рынке.

За первые два месяца 2022 года в страну импортировали 5,5 тыс. компьютеров и ноутбуков – на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, – отмечено в исследовании.