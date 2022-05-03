В МВД озвучили сумму выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия

Размер вознаграждения за добровольно сданное огнестрельное оружие в Казахстане составляет от 30 до 306 тыс. тенге (от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия). Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района. Начальник отдела по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов

К примеру, до 100 МРП, или 306 тыс. тенге, может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия.

Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 122 тыс. тенге. При этом каждая единица гладкоствольного оружия максимально может быть оценена в 91 тыс. тенге.

При определении размеров выплат комиссиями учитывается техническое состояние оружия и присваивается соответствующая категория. За оружие первой категории оплата производится в размере 100% от стоимости, второй категории – 70% и третьей категории – 30%. Асылбек Идрисов

К оружию первой категории относится оружие, не находившееся в эксплуатации, либо исправное, но не утратившее товарного вида.

К оружию второй категории относится оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты, включая локальную маловыраженную коррозию поверхностей деталей, не препятствующих его дальнейшему использованию. Оружие, которое можно восстановить ремонтом, без замены или восстановления основных частей, либо чисткой или смазкой, также относится ко второй категории.

К оружию третьей категории относится оружие, непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации вследствие наличия технических неисправностей, ремонт или восстановление которого по техническим или экономическим причинам нецелесообразны.

Срок выплаты вознаграждений – месяц. Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные комиссией огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а также зарегистрированное или криминальное оружие. За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому, травматическому оружию компенсация также не выплачивается. Асылбек Идрисов

В целом, по словам Идрисова, в этом году республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося вооружения стартовала с 25 апреля. На ее проведение из республиканского бюджета выделено более 88 млн тенге.

По данным МВД, за неделю гражданами добровольно сдано более 500 единиц огнестрельного оружия, свыше 3,5 тыс. патронов к нарезному оружию, предварительно на общую сумму 33,5 млн тенге.

На брифинге отметили, что антикварное оружие и оружие, представляющее историческую ценность, согласно правилам, может передаваться в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи Министерства внутренних дел.

Так, например, в Нур-Султане была добровольно сдана нарезная винтовка марки MANUFACTURE DARMES образца 1886 года (Винтовка Лебеля. – Прим. ред.), калибра 8 мм, которая досталась владельцу от покойного деда.

Фото: МВД РК

Данное оружие – это французская винтовка, ставшая первым в мире принятым на вооружение образцом нарезного оружия под патрон с бездымным порохом. В 1989 году также стала первой в мире винтовкой, получившей патрон с пулей оживальной формы с заостренным носиком и скошенной задней частью. До второй половины 1930-х годов оставалась штатным оружием французской пехоты. Начальник отдела по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов