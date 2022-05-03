Депутат Казбек Иса заявил, что не предлагал внести поправки в Конституцию по статусу русского языка

Казбек Иса заявил, что его слова вырвали из контекста и такие поправки в закон депутаты не вносили.

Настоящим сообщаю, что эти слова выдернуты из контекста. В депутатском запросе в прошлую среду я указал, что государственный статус казахского языка установлен в Конституции, но до сих пор отсутствует соответствующий закон, который обеспечил бы реализацию этого статуса. Депутат Мажилиса Парламента Казбек Иса

В результате нередко граждане, обращающиеся в госорганы на родном языке, не получают такого же ответа, потому что многие госслужащие говорят на русском языке и не владеют казахским, отметил депутат.