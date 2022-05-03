Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:14 03.05.2022

Январские беспорядки: установлены участники захвата акиматов Семея и Актюбинской области

Генпрокуратура Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура Казахстана установила несколько участников захвата акиматов Семея и Актюбинской области, передает корреспондент Zakon.kz.
Прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов и захвата акимата Семея. 5 января этот преступник на площади перед акиматом Семея в группе лиц перевернул полицейскую автомашину марки «Газель». Своим примером он завлекал людей и призывал к захвату акимата. Заместитель начальника Первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

По его словам, в этом же регионе установлен другой участник январских событий  — ранее судимый член экстремисткой организации, который с помощью громкоговорителя призывал жителей Семея присоединиться к беспорядкам. Кроме того, он был одним из организаторов захвата акимата города. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников погромов и беспорядков.

Также в Актобе был задержан один из нападавших на акимат области. Указанный преступник, используя WhatsApp, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка.Елдос Килымжанов

В настоящее время подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей.

Все материалы по январским беспорядкам можно прочитать по следующей ссылке.

Новость по теме

Беспорядки-2022

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Актюбинская область Казахстан Семей
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все