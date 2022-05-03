Январские беспорядки: установлены участники захвата акиматов Семея и Актюбинской области

Прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов и захвата акимата Семея. 5 января этот преступник на площади перед акиматом Семея в группе лиц перевернул полицейскую автомашину марки «Газель». Своим примером он завлекал людей и призывал к захвату акимата. Заместитель начальника Первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

По его словам, в этом же регионе установлен другой участник январских событий — ранее судимый член экстремисткой организации, который с помощью громкоговорителя призывал жителей Семея присоединиться к беспорядкам. Кроме того, он был одним из организаторов захвата акимата города. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников погромов и беспорядков.

Также в Актобе был задержан один из нападавших на акимат области. Указанный преступник, используя WhatsApp, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка. Елдос Килымжанов

В настоящее время подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей.

Все материалы по январским беспорядкам можно прочитать по следующей ссылке.