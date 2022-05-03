Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч

Данные о транзакциях предоставляет Национальный банк. Как отмечается, на сегодняшний день проанализированы платежи с назначением «платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия» и сформированы уведомления по следующим направлениям:

1) по платежам и переводам на покупку товаров:

в части занижения доходов – когда сумма доходов, отраженных в декларациях, не соответствует суммам переводов на приобретение товаров, т.е. возникает вопрос о занижении доходов от реализации приобретенных товаров.

При этом вопрос об определении источников происхождения средств не стоит, по установленным фактам таких требований со стороны сотрудников территориальных органов государственных доходов проведена соответствующая разъяснительная работа.

о необходимости постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя – так как приобретение физическими лицами товаров за пределами РК на системной основе имеет признаки предпринимательской деятельности.

2) по платежам и переводам на приобретение недвижимости, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица иностранного государства.

В данном случае проводится контроль на предмет отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу (ф. 240.00) сведений о наличии недвижимости, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг, зарегистрированных за рубежом, а также на предмет возникновения имущественного дохода в связи с реализацией ценных бумаг. Комитет госдоходов МФ РК

Также сообщается, что на сегодня с 18 странами – участницами ОЭСР начат обмен информацией о финансовых счетах, в рамках которого получаются данные об остатках денежных средств граждан РК на зарубежных банковских счетах.

Наличие банковских вкладов за рубежом в сумме, превышающей тысячекратный размер МРП, приводит к обязательству их отражения в декларации об активах и обязательствах (ф. 250.00).

Таким образом, на сегодня единственным вопросом камерального контроля по указанным сведениям является отражение физическими лицами, которые вошли в систему всеобщего декларирования (государственные служащие и приравненные к ним лица и их супруги), таких сведений в декларациях.

В комитете также отметили, что указанные меры направлены на предоставление возможности самостоятельного устранения нарушений, в связи с чем, в случае получения уведомления органов госдоходов о выявленных нарушениях, необходимо в течение 30 рабочих дней представить декларацию или уплатить налоги, либо представить пояснение о несогласии с приложением подтверждающих документов.