Град, шквал, дождь – прогноз погоды в Казахстане на 4 мая

На юге, юго-востоке страны – сильные дожди. На западе, юго-западе, севере, северо-востоке Казахстана установится погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке – град, шквал, на севере и востоке – туман. РГП «Казгидромет»

На севере, юге и в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 17-22 м/с.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге Костанайской области – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем на юго-западе – гроза, на юге – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере – туман, на юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области – гроза, шквал.

Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области – туман.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, на севере Акмолинской области, в центре Павлодарской области – чрезвычайная пожарная опасность.