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Законодательство РК
16:52 03.05.2022

На каком основании работнику предоставляется неполный рабочий день

предоставление работы на неполный день Фото: pixabay
На сайте электронного правительства женщина спросила, какой документ, подтверждающий уход за ребенком-инвалидом, нужно предоставить работодателю, чтобы он установил неполный рабочий день, сообщает Zakon.kz.

«Прошу уточнить, является ли справка об инвалидности ребенка (ребенку 10 лет) основанием для установления режима неполного рабочего времени или необходим какой-то другой документ», – прозвучал вопрос.

В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что согласно п. 3 ст. 70 Трудового кодекса РК работодатель обязан установить работнику режим неполного рабочего времени по письменному заявлению работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

В этой связи считаем, что основанием работодателю для установления режима неполного рабочего времени будет являться предоставленное работником медицинское заключение о том, что больной ребенок нуждается в дополнительном уходе.Минтруда

Соответственно, сама по себе справка об инвалидности ребенка не может являться основанием для установления работнику режима неполного рабочего времени.

Указанная статья также предусматривает, что работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных настоящим кодексом, трудовым, коллективным договорами и соглашениями.

Лариса Черненко
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