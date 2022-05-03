Токаев подписал закон о порядке размещения Тюркской академии

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», – говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати, уточняется на сайте Акорды.

Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».

Ратификация документа позволяет обеспечить дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами – участниками Совета тюркоязычных стран и повысить роль Казахстана в тюркском мире. Ратификация документа позволяет обеспечить дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами – участниками Совета тюркоязычных стран и повысить роль Казахстана в тюркском мире.

Соглашение о создании Тюркской академии подписано 23 августа 2012 года в городе Бишкеке в ходе второго саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Цель академии – координация и содействие исследованиям в области тюркологии, направленным на сохранение, развитие и популяризацию тюркских языков, литературы и культуры.