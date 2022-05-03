18:08 03.05.2022
Токаев подписал закон о порядке размещения Тюркской академии
Фото: twesco.org
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», передает Zakon.kz.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», – говорится в сообщении.
Текст закона публикуется в печати, уточняется на сайте Акорды.
Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».
Ратификация документа позволяет обеспечить дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами – участниками Совета тюркоязычных стран и повысить роль Казахстана в тюркском мире.
Соглашение о создании Тюркской академии подписано 23 августа 2012 года в городе Бишкеке в ходе второго саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Цель академии – координация и содействие исследованиям в области тюркологии, направленным на сохранение, развитие и популяризацию тюркских языков, литературы и культуры.