Почти на два миллиона тенге обманул односельчан житель Шуского района

Спустя неделю в тот же отдел полиции с подобным заявлением обратилась 25-летняя женщина. Она сообщила, что друг ее мужа оформил товарный кредит на сумму 956 тыс. тенге с помощью приложения.

По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК. В ходе расследования задержан 25-летний житель Шуского района. Подозреваемый признал вину и водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие. Пресс-служба ДП Жамбылской области