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19:34 03.05.2022

Штормовое предупреждение: в Карагандинской области — гроза, в Жамбылской — сильный дождь

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Сильные осадки в горах, гроза, шквал и дождь — синоптики о штормовом предупреждении на 4-6 мая в Казахстане, передает Zakon.kz.

В горных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы синоптики прогнозируют формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области – гроза, шквал. В Кызылорде – гроза.

В Таразе – гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах, ночью 5 мая в горах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 4-6 мая на севере, юге, в горных районах области пройдут гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 4 мая временами 25 м/с. РГП «Казгидромет»
Ирина Лукичева
Алматинская область Алматы Жамбылская область Казахстан Караганда Тараз
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