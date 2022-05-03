19:34 03.05.2022
Штормовое предупреждение: в Карагандинской области — гроза, в Жамбылской — сильный дождь
Фото: pixabay
Сильные осадки в горах, гроза, шквал и дождь — синоптики о штормовом предупреждении на 4-6 мая в Казахстане, передает Zakon.kz.
В горных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы синоптики прогнозируют формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.
На востоке Кызылординской области – гроза, шквал. В Кызылорде – гроза.
В Таразе – гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
На севере, в горных районах, ночью 5 мая в горах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 4-6 мая на севере, юге, в горных районах области пройдут гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 4 мая временами 25 м/с. РГП «Казгидромет»