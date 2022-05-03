Штормовое предупреждение: в Карагандинской области — гроза, в Жамбылской — сильный дождь

В горных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы синоптики прогнозируют формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области – гроза, шквал. В Кызылорде – гроза.

В Таразе – гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.