В КГД опровергли информацию о повышении ставок таможенных пошлин на автомобили

Как пояснили в КГД, ставки таможенных пошлин устанавливаются Евразийской экономической комиссией, и они являются обязательными для Казахстана.

Ставки пошлин на легковые автомобили в 2022 году остались неизменными. Напротив, Решением Совета Евразийского экономического союза от 17 марта 2022 года предоставлена льгота по освобождению от 15% ставки пошлины на электромобили в случае предоставления соответствующих документов, определяемых Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. Комитет госдоходов МФ РК

Кроме того, решением от 5 апреля 2022 года на отдельные категории «чувствительных» товаров, таких как сырье и материалы для производства готовой продукции (фармация, пищевая промышленность), также введена 0% ставка ввозной таможенной пошлины.

Вместе с тем, отметили в КГД, таможенная стоимость товаров определяется в соответствии с главой 5 Таможенного кодекса ЕАЭС и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2018 года «Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

При покупке автомобилей гражданам рекомендуется проводить таможенную очистку путем обращения в территориальные органы государственных доходов. В случае наличия фактов неправомерных действий и других оснований для обжалования можно обращаться на короткий номер 14-14 или 8-7172-71-81-71. Комитет госдоходов МФ РК

Также следует учесть, что утилизационный сбор и таможенная пошлина различны по своей природе и не могут заменять друг друга.

В Комитете также сообщили, что меры тарифной политики (разработка ставок таможенных пошлин) в Казахстане относятся к компетенции Министерства торговли и интеграции РК. Утверждение ставок утильсбора относится к компетенции Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.