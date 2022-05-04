В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина, переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов.

Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата миллионы тонн бумаги необходимо заменять на технологии и онлайн-сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить sms-уведомление, где будет указано, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Оператору ЦОН клиенту достаточно предъявить электронный вариант расписки. Суйениш Абдильдин

По данным госкорпорации, ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по данным восьми услугам (40% от общего количества расписок).

Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году. Госкорпорация «Правительство для граждан»

Для оптимизации бюджета госкорпорация приняла решение перейти на использование эко-бумаги из полубеленой целлюлозы, которая отличается от обычной желтым цветом, что не влияет на качество напечатанного текста.

Кроме того, эко-бумага из полубеленой целлюлозы подходит для любых принтеров и копировальных аппаратов. В настоящее время на использование такой бумаги переходят многие госорганы, университеты и банки.

Список услуг, по которым не будут выдаваться расписки: