В Казахстане средняя зарплата выросла до 285 433 тенге

По сравнению с январем-мартом 2021 года она выросла на 54,6 тысяч тенге или 23,7%, если сравнивать с октябрем-декабрем 2021 года – на 9,9 тысяч тенге или 3,6%.

Реальный рост зарплат, за вычетом инфляции, составил 12,7% за год и 0,5% за квартал.

Так, в Атырауской области средний размер зарплаты за первый квартал вырос на 57,5 тыс. тенге, там она составляет 477,9 тыс. тенге – на 67,4% больше среднереспубликанской.

Кроме того, выросла средняя зарплата в Мангыстауской – на 33,8 тыс. тенге, в Западно-Казахстанской - на 20,5 тыс. тенге.

Между тем в четырех регионах Казахстана зарплата стали ниже по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

В частности, в Нур-Султане средняя зарплата за 3 месяца упала с 391,4 тысяч до 366,5 тысяч. Ощутимей всего – в сельском хозяйстве (-42,1%) и госслужбе (-21,8%).

В Алматы зарплаты снизились с 329,1 тысяч тенге до 327,5 тысяч, в Алматинской области средние зарплаты стали меньше на 4,6 тысяч тенге (до 230,8 тыс. тг). Это связано с сокращением оплаты в операциях с недвижимым имуществом (-42,6%) и профессиональной, научной и технической деятельности (-25,3%).

При этом они выросли в торговле на 17%, транспорте и складировании на 17,5%.

В Костанайской области зарплаты снизились на 1,9 тыс. тенге - до 223,3 тыс тенге. Здесь также упали доходы работников профессиональной, научной и технической деятельности (-25,9%), но выросли зарплаты работников, занятых в сфере водоснабжения и сбора отходов (+23,8%).