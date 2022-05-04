Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая

На юге, юго-востоке страны – сильные дожди. На западе Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке – град, шквал, на западе – туман, на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На северо-востоке, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью при грозе, днем на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с.

На юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, днем на юге, западе, в центре области – гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Утром и днем на востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза, на севере, юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза.

Ночью и утром на севере Актюбинской области – туман.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане – переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.

В Алматы – облачно, дождь, ночью временами сильный. Гроза, град. Ветер северо-восточный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +19...+21°С.

В Шымкенте – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +26...+28°С.