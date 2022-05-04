Ученые: COVID-19 может состарить мозг на 20 лет

Группа неврологов провела исследование пациентов, переболевших тяжелой формой COVID-19. Задача, которую ставили ученые, – проанализировать влияние коронавирусной инфекции на когнитивную работу мозга. О ходе экспериментов и выводах ученых рассказано в журнале eClinicalMedicine.

К исследованию было привлечено 46 добровольцев от 28 до 83 лет. Спустя полгода после болезни они прошли тесты, измеряющие память, внимание и мышление. По сравнению со среднестатистическими показателями у перенесших COVID-19 была более медленная реакция и более низкая точность ответов. Психические последствия тяжелого течения COVID-19 через шесть месяцев можно сравнить со старением на 20 лет (с 50 до 70 лет) или потерей 10 баллов IQ. Худшие показатели были у тех, кто находился во время болезни на аппарате ИВЛ.

Это значит, что известные методы профилактики и восстановления после такого стресса могут не сработать и необходимы новые варианты восстановительной терапии.

Участие в эксперименте принимали только те люди, которые лечились в клиниках ввиду тяжелого состояния. Однако нарушение когнитивных функций отмечено и у людей, которые перенесли коронавирус в легкой степени, не потребовавшей госпитализации. Ученые не исключают, что те же нарушения когнитивных функций могут быть и у них.