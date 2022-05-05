Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:48 05.05.2022

Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое

снижен утилизационный сбор в РК Фото: Zakon.kz
Приказом и.о.министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в Методики расчета утилизационного платежа, сообщает Zakon.kz.

В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.

Теперь ставки транспорт с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, тракторы, комбайны составят 50 МРП (153 150 тенге).

При этом применяется коэффициент:

  • для электромобилей - 0;

с рабочим объемом двигателя:

  • до 1 000 куб. см - 1,5;

  • от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см - 3,5;

  • от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - 5;

  • свыше 3 001 куб. см - 11,5.

Все ставки платежа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.

Лариса Черненко
Казахстан
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая
04.05.2022
В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ
04.05.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый
04.05.2022
Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы
04.05.2022
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
04.05.2022
Главная Топ LIVE Все