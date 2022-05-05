Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.
Теперь ставки транспорт с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, тракторы, комбайны составят 50 МРП (153 150 тенге).
При этом применяется коэффициент:
для электромобилей - 0;
с рабочим объемом двигателя:
до 1 000 куб. см - 1,5;
от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см - 3,5;
от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - 5;
свыше 3 001 куб. см - 11,5.
Все ставки платежа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.