Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое

В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.

Теперь ставки транспорт с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, тракторы, комбайны составят 50 МРП (153 150 тенге).

При этом применяется коэффициент:

для электромобилей - 0;

с рабочим объемом двигателя:

до 1 000 куб. см - 1,5;

от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см - 3,5;

от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - 5;

свыше 3 001 куб. см - 11,5.

Все ставки платежа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.