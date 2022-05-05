Девять новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 2,

в Шымкенте – 1,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 566 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане за сутки 60 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 6,

в Актюбинской области – 47,

в ВКО – 1,

в Павлодарской области – 1.