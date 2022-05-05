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10:02 05.05.2022

Девять новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

рк, кви, данные, мвк Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 4 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 2,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 566 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане за сутки 60 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 6,

  • в Актюбинской области – 47,

  • в ВКО – 1,

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 1 291 187 человек.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Казахстан
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