10:02 05.05.2022
Девять новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 4 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Карагандинской области, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 2,
в Шымкенте – 1,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 566 случаев заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане за сутки 60 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 6,
в Актюбинской области – 47,
в ВКО – 1,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране от коронавируса выздоровели 1 291 187 человек.