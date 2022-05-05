Едил Копенов назначен гендиректором «АлматыЭнергоСбыт»

Копенов Едил родился в 1970 году в Алматинской области.

Окончил Казахский педагогический университет им. Абая в 1994 году по специальности «История», в 2002 году – Университет имени Д.А. Кунаева по специальности «Финансы и кредит» и в 2011 году – Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности «Электроэнергетика».

Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером коммерческого отдела, затем работал коммерческим директором предприятия «Азияторгсервис».

В разные годы занимал руководящие должности в энергоснабжающих, электросетевых и энергопроизводящих организациях: ОАО «Талдыкорганская РЭС», ОАО «Уштобинский РЭС», АО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания», ТОО «Астанаэнергосбыт», ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск», ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астана-ЕРЦ»,

В период с 2016 по 2021 год был председателем правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ)», затем Управляющим директором по трансформации бизнеса, член правления АО «Самрук-Энерго».

Ранее занимал должность генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».