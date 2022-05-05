Казахстанцы смогут самостоятельно сделать фото на документы

Основная задача Госкорпорации на ближайшее время – безбумажное оказание услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Для решения этой задачи мы принимаем меры по автоматизации процессов, внедрению разных сервисов, новых форматов обслуживания. Суйениш Абдильдин

За 2021 год, по его словам, новые удостоверения личности и паспорта через ЦОНы получили более 2,4 млн казахстанцев. Услуга частично автоматизирована. Ее предоставляют сотрудники миграционной полиции.