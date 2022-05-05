11:23 05.05.2022
Казахстанцы смогут самостоятельно сделать фото на документы
Фото: Zakon.kz
Председатель правления НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК рассказал, какие нововведения ожидают казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.
Основная задача Госкорпорации на ближайшее время – безбумажное оказание услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Для решения этой задачи мы принимаем меры по автоматизации процессов, внедрению разных сервисов, новых форматов обслуживания.Суйениш Абдильдин
За 2021 год, по его словам, новые удостоверения личности и паспорта через ЦОНы получили более 2,4 млн казахстанцев. Услуга частично автоматизирована. Ее предоставляют сотрудники миграционной полиции.
К нам поступают жалобы от граждан по качеству фотографий, которые снимаются для удостоверения личности и паспортов. Мы совместно с МВД работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Они оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант и отправить заявку сотрудникам миграции на изготовление удостоверения личности и паспорта. В ближайшее время мы запустим данные терминалы по городу Нур-Султану.Суйениш Абдильдин