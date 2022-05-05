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15:58 05.05.2022

100-летний гроссмейстер награжден орденом Почета

Шахматы 100 лет Гроссмейстеру, Юрий Авербах Фото: chess.com
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шахматиста Юрия Авербаха орденом Почета. Ветеран шахмат, которому в феврале исполнилось 100 лет, является старейшим гроссмейстером в мире. Это звание он получил в 1952 году, сообщает Zakon.kz.

Шахматист получил орден за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения и многолетнюю добросовестную работу.

Юрий Авербах является чемпионом СССР по шахматам. В составе сборной СССР он дважды побеждал на командном чемпионате Европы. В настоящее время старейший гроссмейстер занимает 2445-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

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Куандык Шынасилов
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