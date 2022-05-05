100-летний гроссмейстер награжден орденом Почета

Шахматист получил орден за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения и многолетнюю добросовестную работу.

Юрий Авербах является чемпионом СССР по шахматам. В составе сборной СССР он дважды побеждал на командном чемпионате Европы. В настоящее время старейший гроссмейстер занимает 2445-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

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