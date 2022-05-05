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21:21 05.05.2022

Минкультуры и спорта подаст в суд на Сурдлимпийский комитет

РК Фото: gov.kz
Казахстанский спортсмен выиграл золотую медаль на Сурдлимпиаде для людей с нарушением слуха. Однако позже экспертиза в Бразилии подтвердила, что парень – слышащий. В Министерстве культуры и спорта прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz.

В пресс-службе министерства отметили, что сборная команда по Сурдлимпийским видам спорта участвует в Сурдлимпийских играх в Бразилии в составе 59 спортсменов. Однако вопреки законодательству Национальный Сурдлимпийский комитет Казахстана со своей стороны заявил и повез ряд спортсменов, одним из которых является Еркебулан Канафин.

Еркебулан Канафин ранее не принимал участие в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды Республики Казахстан, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный Сурдлимпийский комитет отправил Канафина за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом и нарушив правила спортивной этики.Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Отмечается, что министерством при формировании списка национальной сборной команды в состав включен Айдос Тугельбаев, который является чемпионом РК по сурдо дзюдо в весовой категории до 81 кг.

Министерство официально заявляет, что на Национальный Сурдлимпийский комитет будет подан иск в судебные органы.

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Елена Беляева
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