Минкультуры и спорта подаст в суд на Сурдлимпийский комитет

В пресс-службе министерства отметили, что сборная команда по Сурдлимпийским видам спорта участвует в Сурдлимпийских играх в Бразилии в составе 59 спортсменов. Однако вопреки законодательству Национальный Сурдлимпийский комитет Казахстана со своей стороны заявил и повез ряд спортсменов, одним из которых является Еркебулан Канафин.

Еркебулан Канафин ранее не принимал участие в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды Республики Казахстан, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный Сурдлимпийский комитет отправил Канафина за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом и нарушив правила спортивной этики. Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Отмечается, что министерством при формировании списка национальной сборной команды в состав включен Айдос Тугельбаев, который является чемпионом РК по сурдо дзюдо в весовой категории до 81 кг.

Министерство официально заявляет, что на Национальный Сурдлимпийский комитет будет подан иск в судебные органы.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.