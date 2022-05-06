Курс доллара вырос на 6,65 тенге

Cредневзвешенный курс российского рубля продолжает расти и достиг 6,62 тенге, поднявшись за сутки на 0,14 тенге.

Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился еще на 1,21 тенге и составил 64,1 тенге. Объем торгов – 2,4 млн юаней.

Cредневзвешенный курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов снизился до 454,73 тенге.