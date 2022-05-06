В Казахстане цены на вторичное жилье выросли почти на 30%

За год цены (апрель 2022 г. к апрелю 2021 г.) квартир вторичного рынка повысились на 27,7%, продажи нового жилья – на 20,3%. Бюро национальной статистики

Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года также повысилась – на 22,2%.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, прирост цен на рынке жилья наблюдается пятый год подряд. Снижение цен было лишь в 2016 году, тогда новое жилье подешевело на рынке на 3,6 %, в 2017 году цены квадратного метра вторичного рынка подешевели на 1,6%.

За апрель по отношению к марту цены перепродажи квартир выросли на 1,8%, составив 459 137 тенге за квадратный метр жилья на вторичном рынке.

Цены на продажу нового жилья и арендную плату за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились по 0,8% и составили 412 315 тенге и 3561 тенге за м2, соответственно.