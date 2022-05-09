Добровольцем в 17 лет отправился на фронт: ветерану войны в Темиртау исполнилось 95 лет

Николая Семеновича знает почти каждый житель Темиртау. Несмотря на почтенный возраст, ветеран войны излучает оптимизм и неиссякаемую жизненную энергию, ведет активную жизнь, с удовольствием принимает участие в различных мероприятиях, а также ежедневно совершает велопрогулку. По словам ветерана, залогом такой чудесной формы и долголетия является режим и физическая нагрузка.

Отец Николая Куриленко, фронтовик, погиб под Сталинградом в 1942 году. Спустя год 17-летний парень добровольно отправился на фронт, хотя из-за проблем со зрением его категорически не принимали на службу.

Фото: из личного архива Николая Куриленко

Я просто взял и пошел в военкомат. Очень хотел в армию! Ну и послали меня на комиссию, а там, конечно, не очень получилось… Интересно! – вспоминает Николай Семенович. – У меня правый глаз был немного травмирован, хотя левый глаз видел на все 100%. Комиссия все равно решила, что я для службы в армии совершенно не гожусь. Но так как я очень настаивал, меня направили на дополнительную проверку. Я радостный такой туда пришел, улыбаюсь всем, веселый! А мне говорят: чего на глаз грешишь? Откосить хочешь? Заподозрили меня, что я симулянт, и моя мечта сбылась – отправили меня на фронт. Так и написали: «Годен».

Фото: из личного архива Николая Куриленко

Служил Николай Семенович в ПВО, в Восточной Пруссии, где и встретил Победу. После окончания войны вернулся в Унечу и устроился работать на железную дорогу.

В 1958 году, прочитав о строительстве казахстанской Магнитки, решил переехать в Темиртау. Работал на строительстве фундамента Коксохима. Затем его выбрали секретарем политбюро парторганизации в Темиртау. А после он возглавил цех теплоснабжения энергохозяйства. С этой должности ушел на заслуженный отдых.

На торжественном мероприятии ветерана поздравили с юбилеем генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир, аким Темиртау Кайрат Бегимов и секретарь городского маслихата Алексей Ломакин.

Фото: из личного архива Николая Куриленко

Я очень уважаю вас, как и многие темиртаусцы! Вы активный и позитивный человек, у которого можно многому научиться. Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма! – сказал Биджу Наир.

Ветерана поблагодарил аким города.

Спасибо вам за мирное небо над головой! Благодаря таким смелым людям, как вы, наш город существует и процветает! – отметил Кайрат Бегимов.

Юбиляру вручили шапан. Компания подарила компьютер, чтобы ветеран мог быть всегда в курсе новостей и осваивать новые знания и навыки.

На юбилее выступили творческие коллективы Ассамблеи народов АО «АрселорМиттал Темиртау». Николай Семенович с удовольствием принимал поздравления и участвовал в фотосессии с гостями.

Я чрезвычайно рад и благодарен за такой чудесный праздник, подаривший яркие впечатления и отличное настроение. Большое спасибо! Желаю всем крепкого здоровья! – поблагодарил Николай Семенович.