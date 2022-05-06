Заморозки, гололед, дождь – какой будет погода на День защитника Отечества в Казахстане

На западе страны – сильные дожди. Местами по республике ожидается усиление ветра. В южных регионах – шквал, на юге, западе – град, пыльная буря, на севере – гололед, на севере, в центре – туман. РГП «Казгидромет»

На севере Кызылординской области ожидается шквал, днем в центре области – пыльная буря, усиление ветра ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на северо-востоке, днем на юге, юге-востоке Мангистауской области ожидается град, на большей части 15-20, днем на севере, северо- востоке области порывы 23-28 м/с.

На востоке, юге Атырауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью в горных районах, днем на юге области, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман, на северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед, ночью на большей части, днем на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере области – туман, ночью на западе, севере, в центре, днем в южной половине Карагандинской области – порывы ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области – гроза, днем на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской, в южной половине Актюбинской, Костанайской, на западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем +12...+14°С.

В Алматы – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +30...+32°С.