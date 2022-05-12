Жестокое обращение с животными – юрист разъяснила плюсы и минусы законодательства Казахстана

Статус животных с юридической точки зрения в Казахстане

По словам Ольги Ченцовой, в республике разработаны определения животных для целей некоторых правовых актов, и эти определения закономерно не совпадают между собой.

Согласно Закону «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», к животным отнесены «дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и др.), находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве». Принятый 30 декабря 2021 года и введенный в действие со 2 марта 2022 года Закон «Об ответственном обращении с животными» понимает под животными только позвоночных, то есть тех, кто способен испытывать боль и страдания. Некоторые, даже самые важные, акты, например, Гражданский, Уголовный и Административный кодексы, не дают общего определения животных. Управляющий партнер юридической фирмы AEQUITAS Ольга Ченцова

Очевидно, что не хватает теоретических разработок относительно правового статуса животных и их различных видов, отмечает эксперт. Говоря о животных и об их правовом статусе, всегда важно понимать, о каких именно животных идет речь, ибо этот статус будет очень отличаться в зависимости от того, речь о простейшем многоклеточном существе, или, например, о позвоночных, включая таких биологически приближенных к человеку, как человекообразные обезьяны или таких развитых, как дельфины.

Ольга Ченцова добавила, что при определении статуса животных следует ориентироваться на Гражданский кодекс. Он, не давая точной расшифровки понятия, устанавливает следующее: «К животным применяются общие правила о вещах, поскольку законодательством не установлено иное». То есть животные приравнены к вещам, без какого-либо намека на их одушевленную природу.

Как казахстанское законодательство заботится о животных?

Законодательство о животных можно подразделить на два вида – фаунистическое и гуманитарное. Фаунистическое – это то, в котором животные рассматриваются как биологические объекты, имеющие соответствующие характеристики. Таких нормативных правовых актов в Казахстане порядка трехсот всех уровней, от Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», Закона «О племенном животноводстве» – и так далее. Фаунистическое законодательство заботится о животных, охраняет и защищает их исходя, прежде всего, из интересов человека. То есть в расчете на то, что эти животные так или иначе пригодятся человеку в виде мяса или шкур, как экспонаты зоопарков или как подопытные. Или же, как Закон «О ветеринарии», охраняют здоровье животных, ориентируясь на интересы безопасности людей. Ольга Ченцова

Нормативные акты гуманитарного характера устанавливают базовые принципы отношения к животным как к живым существам, способным чувствовать боль и страдания.

Закон «Об ответственном обращении с животными» стал первым актом в Казахстане, в котором на уровне принципа признано, что животные (только позвоночные) способны испытывать боль и страдания.

Закон провозглашает и другие важнейшие принципы регулирования ответственного обращения с ними: персональной ответственности владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, защиту животных от жестокого обращения и воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Отдельно стоит сказать о регулировании животных такими важными актами, как Гражданский, Уголовный и Административный кодексы. До последнего времени все они были ориентированы на только биологическую сущность животных, без учета их способности испытывать боль и страдания. Исключение составлял Уголовный кодекс, с советских времен содержавший статью «Жестокое обращение с животными», которая предусматривала уголовное наказание за наиболее тяжелые деяния в отношении животных, повлекшие их увечье или гибель. С принятием закона статья изменена, она ужесточена, но по-прежнему является правовой нормой, ориентированной на защиту интересов людей: статья расположена в главе 11 УК среди правонарушений против здоровья населения и нравственности. Юрист Ольга Ченцова

То есть сами по себе страдания животных вроде и ни при чем — жестокое отношение плохо только потому, что может пострадать нравственность людей.

Также с принятием закона в Административный кодекс включены ст. 407–1 «Жестокое обращение с животными» и ст. 402–2 «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными».

Как Закон «Об ответственном обращении с животными» повлиял на ситуацию?

По мнению эксперта Ольги Ченцовой, Закон «Об ответственном обращении с животными» при всех его недостатках имеет исторический характер.

Это первый в стране законодательный акт, установивший принципы ответственного и гуманного обращения с животными исходя из того, что животные – это живые существа, которые способны чувствовать боль и страдания. Подобное гуманитарное законодательство в развитых странах, особенно европейских, имеет богатую историю и традиции. Например, в Англии таких законов несколько, и первый из них принят уже более двухсот лет назад. Ольга Ченцова

Ченцова пояснила важность формулировки «ответственное обращение с животными». Она отметила, что в нашей стране нередки случаи негуманного, а порой и откровенно живодерского обращения с братьями нашими меньшими, однако все эти случаи незначительны по сравнению с числом проявлений безответственности.

Самой обыденной и повсеместной практикой для Казахстана являются случаи, когда животных плохо кормят, не предоставляют им необходимую свободу движений, укрытие от плохих погодных условий, не лечат, не вакцинируют, не стерилизуют. В итоге собаки и кошки рожают никому не нужное потомство, которое многие владельцы, если не топят и не закапывают сразу, выбрасывают на произвол судьбы. Часто также выбрасывают старых и больных собак и кошек. Не вакцинируя щенков и собак, владельцы подвергают их высокому риску инфекционных заболеваний. И если некоторые из этих заболеваний заканчиваются мучительной смертью для животных, не будучи опасными для людей, то не привитые от бешенства собаки могут представлять смертельную угрозу и для людей. Ну а выброшенные бывшие домашние животные – нескончаемый источник бродячих со всеми теми проблемами, которые так сильно раздражают и возмущают общество. Юрист Ольга Ченцова

Между тем закон, подчеркивает спикер, устанавливает общие требования по содержанию и обращению с животными, а также особые требования для обращения с животными отдельных категорий – с сельскохозяйственными, экспериментальными, служебными, при использовании в культурно-зрелищных целях. Особый интерес и значение имеют требования при обращении и содержании домашних питомцев.

Что такое жестокое обращение с животными и какое наказание за него предусмотрено?

В законе оно определено так: «Жестокое обращение с животными — умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного».

Как уточнила юрист, в варианте определения, предложенном зоозащитой в ходе разработки документа, эта норма не содержала ссылку лишь на умышленные деяния — говорилось о деяниях в целом.

Это означало, что ответственность за жестокое обращение могла наступить не только при умысле, но и при других формах вины, в том числе при преступной небрежности или преступной самонадеянности. Указание на умысел было введено при обсуждении законопроекта в Мажилисе. К сожалению, несмотря на присутствие юристов зоозащиты абсолютно на всех состоявшихся заседаниях рабочей группы в Мажилисе, измененная формулировка с нами не обсуждалась, и для нас она была крайне неприятным сюрпризом. Что в итоге получилось? Чтобы привлечь за жестокое обращение, надо доказать, что человек действовал умышленно. Для садистских случаев это возможно, да и то не всегда. А когда, к примеру, хозяева собаку не кормят и не поят как полагается, доводят до дистрофии или не лечат больное животное? Доказать умысел, направленный на гибель или вред для здоровья животного, невозможно, да и не было его, скорее всего. Умысла нет, но есть другие формы вины — преступная самонадеянность или преступная небрежность, когда человек должен знать и понимать, к чему могут привести его действие или бездействие, и отвечать за это. Ольга Ченцова

Ст. 4 Закона «Защита животных от жестокого обращения» содержит достаточно широкий список деяний, которые запрещены под угрозой оценки их как жестокого обращения. Эксперт особо выделила норму ст. 4: «Отказ владельцев животных или ответственных лиц от исполнения ими обязанностей по содержанию животных и (или) их потомства до определения их в приюты для животных или отчуждения иным законным способом» запрещен.

Ст. 4 закона также определяет случаи, когда обращение с животными не будет являться жестоким, даже если по внешним признакам оно является таковым — например, дератизация или охота, убой сельскохозяйственных животных, осуществляемые в установленном порядке.

Опасной Ченцова сочла следующую норму: не является жестоким «обращение с животными в случае нападения животного на человека и (или) животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности».

Если речь идет о нападении животных, вопросов нет. Что касается угрозы – зоозащитники хотели видеть в статье указание не на абстрактную угрозу, а на реальную угрозу жизни и здоровью человека. И совсем, на наш взгляд, недопустимым являлось указание на угрозу общественному порядку и безопасности. Почему? Общественный порядок понятие очень широкое.

За жестокое обращение с животными теперь установлены уголовная и административная ответственность. Кроме того, предусмотрена административная ответственность за нарушение требований по ответственному обращению с животными.

Согласно ч. 1 ст. 316 УК РК при жестоком обращении с животным, повлекшим его увечье, установлен штраф в размере 120 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток. В случае жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель, соответствующие санкции увеличены до 200 МРП, а арест до 50 суток. Предусмотрена такая санкция, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового (ч. 2 ст. 316).

Ч. 3 ст. 316 устанавливает ряд квалифицирующих признаков по жестокому обращению с животными. Таковыми являются действия в отношении двух и более животных; группой лиц, в том числе по предварительному сговору; неоднократно; в присутствии малолетних; публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций. Штраф или исправительные работы в таком случае составляют 1 тыс. МРП, общественные работы — до 400 часов, ограничение или лишение свободы – на срок до одного года, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – на срок до двух лет.

Административная ответственность за жестокое обращение с животными согласно ст. 407–1 Административного кодекса еще меньше:

для физических лиц – до 5 МРП, а за совершенное повторно в течение года – до 20 МРП;

для должностных лиц – до 10 МРП, при повторном в течение года нарушении – до 40 МРП.

Как решается проблема опасности бродячих собак для людей?

Закон содержит отдельную главу 5 «Требования к осуществлению деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными». В ст. 23 этой главы, со слов юриста, первыми пунктами значатся нормы, подразумевающие в большей мере заботу о людях.

Среди целей статьи названы, прежде всего, предупреждение заражений болезнями от животных, предотвращение причинения вреда здоровью и имуществу физических и юридических лиц, возврат потерявшихся животных их владельцам.

Что касается самих животных, то предусмотрено регулирование численности бродячих путем стерилизации, предусмотрена вакцинация. Ключевая норма касательно регулирования численности бездомных зверей такая: «Регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается». Однако и здесь эксперт отыскала вызывающие тревогу недостатки.