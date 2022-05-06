В Петропавловске ураган снес крыши и повалил деревья

По данным филиала РГП «Казгидромет», скорость ветра достигала значений стихийного гидрометеорологического явления – 33 метра в секунду.

Как сообщает ДЧС, в микрорайоне Береке из-за сильных порывов ветра произошел срыв кровли со строящегося торгового комплекса. Часть профлиста упала на рядом стоящий жилой дом. Погибших и пострадавших нет. Производится обследование жилого дома и укрепление оставшейся кровли

В социальных сетях жители города размещают фото и видео последствий урагана.

В городе также пострадало много деревьев и автомобилей.

В городе также поврежден флагшток на центральной площади, вдобавок ко всему ветер сорвал пять баннеров. Коммунальные службы уже устраняют последствия стихии. Ущерб уточняется.