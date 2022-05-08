Россия передала Казахстану останки погибшего под Ленинградом костанайца

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. Бельский, генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Б. Досманбетов, руководитель поискового отряда «Ленрезерв» Д. Ромашко, представители казахской диаспоры, передает пресс-служба Посольства РК в РФ.

Останки красноармейца обнаружил поисковый отряд патриотического объединения «Ленрезерв» на Невском пятачке. Их нашли в траншее в 100 метрах от штабного блиндажа 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Невской оперативной группы.

В ближайшее время останки погибшего будут переданы его родственникам.