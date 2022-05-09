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Законодательство РК
17:40 09.05.2022

Казахстанцы смогут ездить на Мальдивы без виз

МИД Фото: gov.kz
Подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, передает Zakon.kz.

Документ, как сообщает МИД РК, позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории обеих стран на период, не превышающий 30 календарных дней. 

При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, необходимо оформление соответствующей визы, – говорится в сообщении.

МИД

Фото: gov.kz

Отмечается, что в октябре 2021 года Казахстан и Мальдивы взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР-справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран. 

Елена Беляева
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