Всего четыре случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано четыре новых случая заболевания, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 2,

в Жамбылской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 603 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

Пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: