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Законодательство РК
10:02 10.05.2022

Всего четыре случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 9 мая. Заболевших выявили в трех регионах страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано четыре новых случая заболевания, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 2,

  • в Жамбылской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 603 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

Пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 4.

Данияр Кунафин
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