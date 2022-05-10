10:02 10.05.2022
Всего четыре случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 9 мая. Заболевших выявили в трех регионах страны, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано четыре новых случая заболевания, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 2,
в Жамбылской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 603 случая.
Информация о выздоровевших от КВИ
Пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 4.