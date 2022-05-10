Психолог рассказала, сколько дней нужно для полноценного отдыха

В будни человек устает от работы прежде всего психологически, и простой вечерней прогулки недостаточно, чтобы восстановиться. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

Выходные и праздничные дни – тоже слишком короткий срок для полноценного отдыха, добавила она.

На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть – это психологические нагрузки. На человека влияет большой объем рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически. Светлана Колосова

Человеку нужно от трех дней до недели, чтобы просто отвлечься от работы, сказала она. А для полноценного отдыха может понадобиться до трех недель, добавила психолог. Все зависит от того, чем заниматься в свободное время.

Отдых от психологического давления должен длиться от трех дней до недели. Это очень помогает отвлечься. Чтобы точно отдохнуть, нужно как минимум от десяти дней до двух недель. Но тут важно менять род деятельности во время отдыха. Если просто лежать на пляже, то полноценный отдых займет три недели. А если при этом нарисовать картину с этим пляжем, то отдохнуть получится в два раза быстрее. Светлана Колосова

Суть в том, чтобы переключать активные полушария мозга, а не просто лежать, заключила она.