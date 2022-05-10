Вертолет задействовали для поисков пастуха в Атырауской области

Мужчина 1991 года рождения выехал на выпас скота утром 9 мая и не вернулся, передает «Мой ГОРОД».

В группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области сообщили, что в Жылыойском районе начаты поисковые работы.

10 мая в воздух подняли вертолет Ми-8МТВ UPMI844 АО «Казавиаспас» МЧС для поисков в радиусе 150 км от города Кульсары.

В поисках задействованы спасители, полицейские, родственники пропавшего и розыскная собака.

Другие подробности выясняются.