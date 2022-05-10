Гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане

В Нур-Султане синоптики прогнозируют временами грозу. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе Павлодарской области – гроза. Ветер восточный, днем на севере области порывы 18 м/с.

На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области – гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юго-востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Кокшетау ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью и утром порывы 15 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области – гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области 15-20 м/с. В Актау днем – гроза.

На западе, северо-востоке Костанайской области – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, северо-востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Костанае – ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области – временами сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с. В Талдыкоргане – гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области – дождь. На западе, севере области – гроза, шквал. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске – гроза, шквал. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На западе, севере, востоке Карагандинской области – гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах, 10-11 мая 2022 года в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках.