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Законодательство РК
23:27 10.05.2022

Два туриста заплатят более 75 тысяч тенге за разжигание костров в горах Алматы

пожар Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Пресс-служба Департамента по ЧС города предупредила алматинцев, что в связи с высокой температурой в горно-лесных районах сохраняется пожарная опасность, передает Zakon.kz.

Мобильная группа, состоящая из сотрудников ДЧС, природоохранной полиции и Иле-Алатауского ГНПП, раздала около 10 тыс. памяток, а также пресекла 39 фактов незаконного розжига костров.

горы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Привлечены к административной ответственности 21 человек, двое из которых – на общую сумму 76 575 тенге (за нарушение правил пожарной безопасности в горно-лесной местности, а именно – розжиг костров в необорудованных местах).

горы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Также для оповещения о правилах безопасности спасатели задействовали дрон и автомобили.

Отмечается, что за розжиг костров на территориях особо охраняемых природных зон сотрудники лесохозяйственных учреждений и природоохранной полиции уполномочены налагать административный штраф. Их сумма варьируется от 30 тыс. до 306 300 тенге.

мобильная группа

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Просим отдыхающих не бросать окурки на сухую траву, не разводить костры и не использовать открытый огонь, не оставлять осколки стекла и другой мусор. Напомним, Иле-Алатуском национальном парке, в Алмаарасане, вдоль речек Большая Алматинка и Казачка есть специально оборудованные места для приготовления пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка, мангал), при этом около елей разводить костры категорически запрещено.Пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, в природном парке Медео Медеуского района и в Аксайском Ущелье Наурызбайско района также не рекомендуется разжигать костры в не отведенных для этого места.

Елена Беляева
Алматы
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