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13:41 11.05.2022

Сурдлимпийские игры: три бронзовые медали по легкой атлетике у наших спортсменов

cпортсмены Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта
На десятый день Сурдлимпийских игр в Бразилии копилка страны пополнилась еще тремя бронзовыми медалями, передает Zakon.kz.

Фархат Кыстаубаев завоевал бронзовую медаль в беге с препятствиями, а Раушан Бейсебай – в прыжках с шестом. В свою очередь Ольга Хижнякова завоевала еще одну «бронзу» в метании молота.

В итоге у сборной Казахстана 15 бронзовых и три серебряных медали бразильских игр.

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Ирина Лукичева
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