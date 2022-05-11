13:41 11.05.2022
Сурдлимпийские игры: три бронзовые медали по легкой атлетике у наших спортсменов
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта
На десятый день Сурдлимпийских игр в Бразилии копилка страны пополнилась еще тремя бронзовыми медалями, передает Zakon.kz.
Фархат Кыстаубаев завоевал бронзовую медаль в беге с препятствиями, а Раушан Бейсебай – в прыжках с шестом. В свою очередь Ольга Хижнякова завоевала еще одну «бронзу» в метании молота.
В итоге у сборной Казахстана 15 бронзовых и три серебряных медали бразильских игр.
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