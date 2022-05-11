Сурдлимпийские игры: три бронзовые медали по легкой атлетике у наших спортсменов

Фархат Кыстаубаев завоевал бронзовую медаль в беге с препятствиями, а Раушан Бейсебай – в прыжках с шестом. В свою очередь Ольга Хижнякова завоевала еще одну «бронзу» в метании молота.

В итоге у сборной Казахстана 15 бронзовых и три серебряных медали бразильских игр.

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