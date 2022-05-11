16:35 11.05.2022
В Алматы «заминировали» колледж
Фото: pxhere
Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из колледжей Алматы поступило 10 мая около 18:00. К учебному заведению через несколько минут прибыли экстренные службы города, передает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала MegaPolice_NEWS, занятий в выходные дни не было. Кроме нескольких человек из администрации и службы охраны в здании никого не было.
Инспекторы патрульной полиции оцепили здание по периметру. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили его. На полный осмотр ушло несколько часов. Взрывное устройство обнаружено не было. ДП Алматы
По информации ведомства, ведутся поиски анонима, сообщившего о «бомбе».