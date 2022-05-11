В Алматы «заминировали» колледж

По информации Telegram-канала MegaPolice_NEWS, занятий в выходные дни не было. Кроме нескольких человек из администрации и службы охраны в здании никого не было.

Инспекторы патрульной полиции оцепили здание по периметру. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили его. На полный осмотр ушло несколько часов. Взрывное устройство обнаружено не было. ДП Алматы

По информации ведомства, ведутся поиски анонима, сообщившего о «бомбе».