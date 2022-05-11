Жайна Шекербекова с победы начала ЧМ по боксу

Опытная казахстанская боксерша, двукратный призер чемпионатов мира Жайна Шекербекова не оставила южноамериканке никаких шансов и выиграла с явным преимуществом по итогам трех раундов – 5:0. Помимо Шекербековой на ринг в Стамбуле 11 мая выйдут еще три представительницы казахстанской сборной:

57 кг. Карина Ибрагимова — Клаудия Нечита (Румыния).

63 кг. Аида Абикеева — Имане Хелиф (Алжир).

75 кг. Надежда Рябец — Бушра Ишилдар (Турция).

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