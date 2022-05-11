Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:39 11.05.2022

Жайна Шекербекова с победы начала ЧМ по боксу

Бокс Победа ЧМ Фото: Instagram/zhaina_shekerbekova51
В третий день женского мирового первенства по боксу первой на ринг из казахстанской сборной вышла Жайна Шекербекова (52 кг). В соперницы ей досталась представительница школы бокса из Пуэто-Рико Мелоди Варгас, сообщает Zakon.kz.

Опытная казахстанская боксерша, двукратный призер чемпионатов мира Жайна Шекербекова не оставила южноамериканке никаких шансов и выиграла с явным преимуществом по итогам трех раундов – 5:0. Помимо Шекербековой на ринг в Стамбуле 11 мая выйдут еще три представительницы казахстанской сборной:

57 кг. Карина Ибрагимова — Клаудия Нечита (Румыния).

63 кг. Аида Абикеева — Имане Хелиф (Алжир).

75 кг. Надежда Рябец — Бушра Ишилдар (Турция).

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Турция
Ситуация в Украине: «внезапная» проверка войск в Беларуси, поставки танков и гаубиц из ФРГ
10.05.2022
Гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане
10.05.2022
Полиция установила участников групповой драки в Павлодаре
10.05.2022
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022
Токаев: Казахстан и Турция – братские, дружественные страны
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все